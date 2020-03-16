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Louis Vuitton будет производить антисептики вместо духов

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  • 16.03.2020, 13:16
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Louis Vuitton будет производить антисептики вместо духов

Под их выпуск переоборудованы линии, на которых делали духи и косметику.

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши, транснациональная компания LVMH, начала производство антисептических гелей на трех своих фабриках во Франции. Под их выпуск переоборудованы линии, на которых делали духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy. Об этом сообщили в дирекции компании, передает svoboda.org.

Решение о производстве и передаче государству антисептических гелей принял президент группы Бернар Арно. В числе адресатов новой продукции, куда гели поставят бесплатно, 40 больниц в Париже. Поставки начнутся с 16 марта. В первую неделю компания выпустит 12 тонн санитайзера. Производство будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, заявили в концерне.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, врачи советуют тщательно мыть руки с мылом или использовать санитайзеры. После начала эпидемии в разных странах начали массово скупать антисептики для рук.

Во Франции от последствий коронавирусной инфекции умерло более 120 человек, общее число заболевших превысило 5400.


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