В Швейцарии количество больных коронавирусом выросло до 2200

В Швейцарии количество больных коронавирусом выросло до 22001
- 16.03.2020, 13:37
- 1,558
В стране закрыты школы и парламент.
Швейцария в понедельник подтвердила 841 новый случай коронавируса, и общее количество в стране выросла до 2200. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Swiss Info.
Официально подтверждена смерть 14 пациентов, инфицированных коронавирусом. Все они были пожилыми и имели другие серьезные заболевания.
В стране уже закрыли все школы, стремясь обуздать или замедлить распространение вируса. Также запрещены собрания с участием более 100 человек. В ряде регионов закрыли все торговые точки, кроме аптек и супермаркетов.
Швейцарский парламент отменил на этой неделе пленарные заседания.
Также сообщается, что власти планируют привлечь армию, чтобы помочь медицинским работникам преодолеть кризис.
Швейцария входит в десятку стран в наибольшим количеством пациентов зараженных коронавирусом в мире и на пятом месте в Европе.