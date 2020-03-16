Народный карантин: вузы не отменяют занятий, но студенты массово игнорируют пары 9 16.03.2020, 13:50

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Что происходит в столичных вузах?

Официального карантина в учреждениях образования Беларуси сейчас нет. Министерство образования сегодня сообщило об усилении санитарно-профилактических мер. Ведомство указало, что рекомендует ограничить посещение посторонним. Минобр советует отказаться от проведения массовых мероприятий и по возможности ограничить передвижение в самих учреждениях. Получается, что о карантине в вузах речи не идет, но студенты недовольны, пишет onliner.by. Что происходит в столичных вузах?

МГЛУ

Студент иняза рассказал, что его группа ходит на занятия в обычном режиме. На лекции в субботу была почти полная аудитория студентов.

— Сам я на остальные лекции ходить не собираюсь. У нас и без того есть тенденция ходить больными на пары, а сейчас стало страшнее, ведь ситуация крайне непонятная. На физкультуру все еще обязывают ходить, но сомневаюсь, что инвентарь они обработали. Антисептиков в нашем университете нигде, кстати, нет. Людей в масках не видно. У нас некоторые группы хотели писать заявление о добровольном уходе на дистанционку, но это будет бесполезно, — говорит он.

По словам студента МГЛУ, на пары в основном все ходят: страшно за рейтинг, ведь санкции за пропуски все еще в силе. Физкультуру тоже стараются не пропускать, чтобы потом не отрабатывать целый семестр.

— На факультете межкультурных коммуникаций одну группу сняли с пар и отправили по домам. Было подозрение, что одна девочка общалась с зараженным. Им сказали никуда по своим городам не разъезжаться, ждать, когда приедут брать анализы. В итоге как-то у них непонятно все само решилось и все эти студенты идут на пары сегодня во вторую смену. Они звонили в деканат и спрашивали насчет карантина, на что им сказали, что ничего вводить не будут и еще ведь никто не умер, чтобы что-то делать, — посыл был такой, — говорит он.

БГЭУ

— Мой факультет международных бизнес-коммуникаций боится администрации. На пары ходят, как и обычно. Но очень много обсуждают это и возмущаются. Мы пытались написать коллективное обращение к деканату, но нас послали, — рассказывает студентка нархоза и приводит текст обращения.

В нем студенты четвертого курса в связи с ухудшением эпидемической обстановки просят перевести их на дистанционную форму обучения с 16 по 29 марта.

«14.03.2020 с подозрением на COVID-19 были госпитализированы студенты факультета международных экономических отношений, ставшие контактами первого уровня студента БГУ с уже подтвержденным диагнозом. Вышеуказанные студенты проживают в общежитиях №3, 4 и 9, где также проживают и студенты нашего курса», — пишут они.

По словам студентов, университет не предпринял никаких действий для защиты своих студентов от заболевания: нет возможности воспользоваться стационарными санитайзерами, несколько раз в неделю они посещают потоковые лекции, куда приходят более 80 студентов курса.

«Большинство зараженных в настоящий момент — это студенты. Более того, даже являясь переносчиками, они могут заразить своих родных и близких, среди которых могут оказаться и люди преклонного возраста», — отметили в обращении студенты и напомнили, что соседние государства уже закрыли учебные заведения на карантин.

В деканате ответили, что в субботу 16 студентов БГЭУ были отправлены в больницу в обсервацию как контакты второго уровня.

«Поэтому вероятность того, что они могут заболеть — крайне мала, кроме того, их выявили и изолировали достаточно оперативно, еще до того, как они могли стать разносчиками этой инфекции. <...> На ситуацию с режимом обучения в нашем университете это пока никак не влияет», — ответили студентам в администрации и напомнили, что в связи с этим в университете ввели ежедневное информирование об отсутствующих.

БГУ

Администрация Института бизнеса Белгосуниверситета сегодня объявила о дистанционном обучении до 30 марта. Об этом сообщил студент ИБ БГУ. На сегодняшнюю лекцию, говорит он, пришли шесть студентов из положенных семидесяти.

— Мы пришли на пары, но было мало человек: многие написали заявления, чтобы сократить риски заражения. После второй пары решали, будут ли продолжаться занятия до собрания администрации факультета бизнеса. Решили, что ИБ БГУ до 30 марта выходит на дистанционное обучение, — будут проводить вебинары и изменят расписание с завтрашнего дня, — рассказал он.

Вчера БГУ заявил, что лекционные курсы переносятся на более поздний срок. «Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмене занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей», — сообщается на сайте университета.

— В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др., — говорится в сообщении. — По всем вопросам организации учебного процесса обращаться в деканаты факультетов. Также напоминаем, что в БГУ принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников.

БГМУ

Администрация медицинского университета в комментарии отметила, что в вузе перенесли дату распределения. В остальном ждут приказа.

— Будет приказ, и мы будем делать все в соответствии с приказом. У нас все предусмотрено, нельзя делать паники. Мы делаем все в соответствии с санитарными требованиями, — сказали в БГМУ.