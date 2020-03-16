Песков — Лукашенко: Все страны должны принимать активные меры по противодействию коронавирусу 10 16.03.2020, 14:35

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В России рассказали, почему закрыли границу с Беларусью.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на понимание Беларусью мер, которые введены из-за коронавируса, передает ТАСС.

«Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника — Беларуси, во время пандемии коронавируса», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «каждая страна суверенна принимать те меры, которые считает необходимыми для противодействия распространению коронавируса и для защиты здоровья граждан». Песков также подчеркнул, что, «безусловно, все страны должны принимать активные меры по противодействию распространению этого заболевания».

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о закрытии российско-белорусской границы из-за коронавируса. Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение, он намерен обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.