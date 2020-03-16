Армения ввела режим чрезвычайного положения на месяц 16.03.2020, 14:39

Власти Армении ввели режим ЧП из-за распространения коронавируса.

В Армении зафиксировано 30 случаев коронавируса, около 400 человек на карантине. Тест сдал даже премьер-министр Никол Пашинян. Какие меры предпринимает страна для борьбы с инфекцией, рассказала корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

Правительство Армении объявило о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории республики сроком на один месяц из-за распространения коронавируса. С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП, заявил сегодня на внеочередном заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян.

На данный момент зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом. Вчера вечером прилетел последний самолет из Рима, и всех пассажиров, находившихся на борту самолета, отправили на 14-дневный карантин. Практически все заразившиеся – граждане, прилетевшие в страну из Ирана, Италии и Франции. Инфицированные и люди с подозрением в заражении изолированы в Ереване, Цахкадзоре, Дилижане и Эчмиадзине.

Духовная столица Армении, где выявили большинство инфицированных, находится на особом режиме. В город въехать и выехать можно лишь тремя путями из возможных 27. На подступах к Эчмиадзину установлены полицейские кордоны, врачи измеряют температуру въезжающим и выезжающим из города.

С подозрением на коронавирус даже находились премьер-министр страны с супругой. Она ранее вернулась из США и Бразилии, где провела ряд встреч, а глава правительства участвовал в агитационной кампании в регионах страны. Их тесты оказались отрицательными. В понедельник кабинет министров обсудил вопрос о введении чрезвычайного положения и отмены или переноса референдума по конституционным изменениям, намеченного на 5 апреля.

«Мы обсудим важные вопросы и примем важные решения. Проанализировав нынешнюю ситуацию, мы должны ответить на вопрос, есть ли необходимость в объявлении чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, по всей Армении или в отдельных частях нашей республики. Примем максимально эффективное решение и сообщим всем», – сказал ранее Никол Пашинян.

Накануне в Ереване начали проводить дезинфекцию общественного транспорта и метро. Вагоны и станции, а также автобусы, троллейбусы и маршрутные такси обрабатывают специальными растворами.

С сегодняшнего дня в стране закрыты торгово-развлекательные, культурные и спортивные центры. Не работают также детские сады, школы и вузы. Также самоизолировались сотрудники службы «Армаэронавигации», которая обеспечивает безопасность полетов. Изолированные находятся в административном здании службы, обеспечивая бесперебойную работу воздушных судов.