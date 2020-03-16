В Израиле оппозиция получила право сформировать правительство 16.03.2020, 15:02

Президент страны считает, что у них есть больше шансов на успех.

Президент Израиля Реувен Ривлин в понедельник поручил лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бенни Ганцу сформировать правительство - после выборов в Кнессет, которые в третий раз подряд не принесли большинства ни одной из политических сил, сообщает «Радио Свобода».

По итогам последних выборов «Кахоль-Лаван» получила меньше депутатских мандатов, чем «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако президент поручил формирование кабинета именно Ганцу, а не действующему премьеру, поскольку у Ганца больше шансов добиться успеха. Его может поддержать партия «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, без голосов депутатов которой ни правоцентристская коалиция Нетаньяху, ни левоцентристы Ганца не имеют большинства в Кнессете.

Сам Ганц сказал, что готов в условиях эпидемии коронавируса сформировать правительство национального единства и, как он выразился, «протягивает локоть» своему сопернику Нетаньяху (имеется в виду приветствие локтями, которое сейчас многие практикуют вместо рукопожатия в целях предосторожности от инфекции).

На формирование кабинета отводится до 42 дней. Если Ганца постигнет неудача, попытку, очевидно, вновь предпримет Нетаньяху.

Израиль одним из первых ввел жесткие карантинные меры в связи с коронавирусной инфекцией. Все прибывающие в страну должны отправляться на карантин, закрыто большинство общественных мест. Депутаты Кнессета в связи с запретом собираться более 10 человек принимали присягу по очереди.