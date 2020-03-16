Доллар установил абсолютный максимум 16.03.2020, 15:05

С начала месяца стоимость американской валюты выросла на 12,5 копеек.

Белорусский рубль умеренно подешевел к корзине валют на торгах в понедельник. Курс российского рубля опять снизился, сообщает select.by.

Курс доллара подскочил на 0,0234 BYN до 2,3636 BYN/USD. Это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд продержался всего неделю. Доллар уже третий раз с начала марта обновляет рекорд. В феврале ему это удалось сделать пять раз.

С начала месяца стоимость американской валюты выросла на 12,5 копеек.

Курс евро вырос на 0,0243 BYN до 2,6391 BYN/EUR и покинул минимум за неделю. Европейская валюта с начала марта подскочила в цене уже на 17 копеек.

Курс российского рубля упал 0,0264 BYN до 3,1694 BYN/100 RUB. Сейчас стоимость сотни российских рублей находится вблизи минимума за полгода. С начала месяца рубль РФ подешевел уже на 17 копеек.