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В Бельгии количество заражений коронавирусом превысило тысячу

  • 16.03.2020, 15:12
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В Бельгии количество заражений коронавирусом превысило тысячу
Фото: AFP

За последние 24 часа Бельгии новым коронавирусом заразились 172 человека.

В Бельгии за последние сутки количество заражений коронавирусом возросло до 1085 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За последние 24 часа Бельгии новым коронавирусом заразились 172 человека.

Но эти цифры учитывают только количество анализов, проведенных лабораториями. Таким образом, масштабы эпидемии в стране могут быть намного большими.

В последней редакции "эпидемиологического бюллетеня" от 16 марта стало известно, что накануне в стационаре находились 252 пациенты с COVID - 19, из них 5 - в отделении интенсивной терапии.

От вируса всего в Бельгии умерли четыре человека.


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