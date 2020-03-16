Николай Ходасевич: Давайте поставим футбол в Беларуси на паузу 16.03.2020, 15:25

Николай Ходасевич

Белорусский журналист и блогер призывает отложить старт чемпионата Беларуси-2020.

- Что надо делать нам? Здесь все просто до невозможности, до безобразия. Я буду очень удивлен, если это решение не будет принято в ближайшие 2 дня. Старт чемпионата намечен на 19 марта, чтобы 26 сыграть полуфинал Лиги наций против Грузии. Но Грузия обратилась в УЕФА, чтобы перенести этот матч. Как вы думаете, будут ли сборные Грузии и Беларуси играть? Конечно, нет. Зачем нам ломать дрова, зачем нам стартовать так рано? Есть возможность сказать, что матча против Грузии не будет, давайте возьмем паузу и стартуем в апреле.

Вы, наверное, лучше меня знаете, что значит эта пандемия. Мы, находясь в центре Европы, о чем с гордостью всегда говорим, вдруг занимаем позицию, что нас это не касается. Ну как не касается? Давайте поставим футбол на паузу, тем более, что сделать это проще простого, — сказал Николай Ходасевич на своем ютуб-канале, передает pressball.by.