Нефтяная война: Россия снижает экспортную пошлину на нефть и бензин 2 16.03.2020, 15:29

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Нефтяная пошлина снизится с $66,9 до $52 за тонну.

Россия снижает экспортные пошлины на нефть и бензин с 1 апреля текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское министерство финансов.

Нефтяная пошлина снизится с $66,9 до $52 за тонну. Пошлины на бензин снизятся с $20 до $15,6 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть понизится с $6,6 до $5,2 за тонну.

Отмечается, что за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта, средняя цена нефти Urals составила $47,274 за баррель, или $345,1 за тонну.

Подчеркивается, что льготная ставка пошлины на нефть для некоторых месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается на нулевом уровне. Также на нулевом уровне останется пошлина на сжиженный газ.

При этом, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $20 за тонну, на темные — до $52 с $66,9. Для товарного бензина понизится до $15,6 с $20, прямогонного (нафта) — до $28,6 с $36,7 за тонну.

Напомним, что в понедельник, 16 марта, цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель впервые за четыре года. По итогам прошлой недели цены на нефть рухнули на 27%, до $33−34 за баррель на фоне разрыва сделки ОПЕК с Россией и начала ценовой войны.