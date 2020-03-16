Минчанка: Берите инициативу в свои руки и защищайте родных 3 16.03.2020, 15:34

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Иллюстрационное фото svaboda.org

Действия властей напоминают поведение их предшественников после аварии на ЧАЭС.

Минчанка позвонила на контактный телефон пресс-службы гражданской кампании "Европейская Беларусь" и поделилась своими опасениями относительно пандемии коронавируса. Также она рассказала о том, как действовать в неблагоприятной обстановке.

- Расскажите пожалуйста, что сейчас происходит в школах?

- Знаете, я свою дочь, начиная с пятницы прошлой недели и сегодня оставила дома. Написала заявление на имя директора на три дня, на имя директора школы №65 города Минска и ребенок остался дома. Также в школу принесли дезинфекционное средство, чтобы мыли классы, протирали парты.

Знаете, реакция разная. Кто-то из родителей подстраховывается, кто-то не верит в реальную угрозу. Как я вижу, у людей начинается паника и из-за страха они не хотят верить в худший сценарий.

Классный руководитель – учитель белорусского языка и литературы, очень хорошая женщина. Всегда идет навстречу и делает так, чтобы детям было хорошо. Она все понимает, говорит: «Если мы в Беларуси не умрем от рака, то умрем от этой заразы».

Еще у меня есть информация от моей сестры, которая работает бухгалтером в Минском областном профсоюзе. Она рассказала, что на прошлой неделе у них был плановый медосмотр: брали биохимический анализ крови, измеряли давление, брали онкомазки.

- Что вы посоветуете другим родителям в сложившейся ситуации?

- Я на прошлой неделе уже обзвонила многие службы по поводу того, что не вводят карантин. Внятного ответа так и не получила. А все наши соседи вводят карантин, закрывают границу. Посмотрите на Варшаву, Москву, Львов – все строго. Вот только сейчас посмотрела, что Киев стал закрытым городом. Люди не дурные, они знают, как действовать в столь неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Правительство соседних стран делает все, чтобы предостеречь своих граждан от этого опасного вируса. Но только не в Беларуси.

Нам надо не появляться в общественных местах, по возможности оставаться дома на время эпидемии, защищать родственников. Нужно подавить очаг распространения, потому, что все более, чем серьезно.

Мне эта ситуация напоминает ситуацию с Чернобылем, когда все руководство делало вид, что ничего не произошло. Мне было тринадцать лет тогда, я хорошо помню. Сейчас, по ощущениям, ситуация аналогичная.