Юлия Тимошенко: В Украине нет реальной статистики по коронавирусу 8 16.03.2020, 15:55

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Юлия Тимошенко

Фото: ТАСС

Украинский политик призвала власти и оппозицию стать «единой национальной командой».

Об этом завила председатель украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде, передает censor.net.

"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти граждан и Украину. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула на конкретных шагах, которые могут защитить людей.

"Нам необходимо сделать карантин абсолютным", - заявила Тимошенко.

"У нас нет реальной статистики, что у нас происходит с заболеванием. Сейчас не время разбираться, кто в этом виноват. Нам необходимо немедленно эту статистику возобновить, потому что я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит, - у нас намного больше заболеваний, и намного больше умерших, но мы этого не знаем", - акцентировала Тимошенко.

"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя до больниц, лабораторий. Я прошу власть - сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавирус - чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - добавила Тимошенко.

Кроме того, политик обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.

"Конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.