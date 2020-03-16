В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч 16.03.2020, 16:12

фото: Bloomberg

Скончались 309 человек.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 9 тысяч, скончались 309 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее в понедельник представитель минздрава сообщал о более чем 8,7 тысячи инфицированных и 297 летальных случаях, передает ria.ru.

На настоящий момент выявлен 9191 случай заражения, из них почти половина в Мадриде – 4165 зараженных.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.

По числу заболевших коронавирусом Испания теперь вышла на четвертое место в мире, обогнав Южную Корею и занимает второе место в Европе после Италии.