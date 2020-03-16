Литовский эксперт: Кремль распространяет теории заговора о коронавирусе 2 16.03.2020, 16:18

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Виктор Денисенко

Фото: DELFI

Единственный способ противостоять пропаганде — полная открытость.

Может ли Кремль использовать эпидемию коронавируса, чтобы повлиять на стабильность Литвы, Латвии и Эстонии? Каким образом можно этому противостоять? На вопросы сайта Сharter97.org отвечает политический обозреватель из Литвы и эксперт по безопасности Виктор Денисенко.

- Коронавирус вполне может быть использован в пропагандистских целях. Во-первых, тема очень чувствительная, люди на нее активно реагируют, хватает и опасений, связанных с самим вирусом. Поэтому этот информационный повод для пропаганды весьма благоприятен.

Во-вторых, недавно мне довелось ознакомиться с отчетом Страткома Европейского Союза. Там было указано, что уже замечены первые нарративы кремлевской пропаганды, связанные с коронавирусом.

Это несколько основных тезисов, основанных на разнообразных теориях заговора, о том что коронавирус — это, например, «биологическое оружие США против Китая». Также говорится, что «коронавирус — это биологическое оружие против стран, которые активно сотрудничают с Россией». Даже есть такая версия, что «Америка и НАТО собираются заявить, что коронавирус создан в России, чтобы ее очернить». В общем, эта тема уже существует и активно используется.

Будет ли она применяться в Литве, Латвии и Эстонии? На данный момент лично я каких-то попыток не наблюдал, но исходя из того, о чем мы только что говорили, то возможны попытки увеличить панику, вбросы какой-то информации о том, что заболевших намного больше, чем об этом сообщают официальные лица в странах Балтии. Или, например, что вирус опаснее, чем о нем говорят.

Другие возможные варианты — это дискредитация правительства или власти, попытка показать, что страны Балтии не справляются, что не хватает продуктов или медикаментов, при этом позиционируя Россию как страну, которой лучше всего удается справляться с этим вызовом.

- Если такие нарративы появятся, то каким образом с ними можно будет бороться?

- На мой взгляд, здесь очень важным элементом противодействия является стратегическая коммуникация официальных органов стран Балтии. Понято, что сама по себе ситуация непростая, в Литве, Латвии и Эстонии объявлен карантин, эти меры даже могут показаться кое-кому чрезмерными, но с другой стороны, учитывая печальный опыт других стран (прежде всего Италии), можно сказать, что правительства стран Балтии стараются играть на опережение.

Поэтому в такой ситуации, когда есть ощущение, что привычная жизнь идет не по плану, когда есть ощущение постоянного напряжения, когда люди следят за всеми новостями, лучшей тактикой, по-моему мнению, является открытость. Открытость в том смысле, что необходимо своевременное и оперативное предоставление информации. Необходимо избегать таких моментов, когда люди не знают и не понимают, что происходит.

Чем лучше информировано население, чем старательнее власти укрепляют каналы коммуникации с населением, тем ниже опасность подобных нарративов.

- В будущем нам стоит ждать волны фейковых новостей и кремлевской пропаганды на тему коронавируса?

- Прогнозировать подобные события достаточно сложно. Мне кажется, что на данный момент максимальные усилия пропагандистской машины Москвы связаны с другими темами — например 75-летия Победы во Второй мировой войне. Но учитывая, что коронавирус, как я уже говорил, является хорошим информационным поводом для пропаганды, думаю, что так или иначе эта тема будет разрабатываться. Кто это будет делать? Официальные источники пропаганды или фабрики-троллей — сказать трудно.