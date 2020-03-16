«Не говорил, что был в Италии, а они не спрашивали» 16.03.2020, 16:33

Как дальнобои из Беларуси работают в «закрытой» Европе.

В Евросоюзе многие страны закрыли границы и объявили карантин в связи с коронавирусом. Но эти ограничения, как правило, не касаются грузоперевозчиков: белорусские дальнобои по-прежнему ездят в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Tut.by поговорил с водителями, которые сейчас находятся в рейсах.

«Очереди больше, чем обычно: надо ж температуру померить»

— Ночью в воскресенье я переходил границу из Беларуси в Польшу. Ничего страшного там не происходило, правда было небольшое затруднение в движении, а так все в штатном режиме. Наши пограничники в масках, польские — без, мерили нам бесконтактно температуру, — рассказал дальнобойщик Денис, который работает на польского перевозчика.

Правда, уже утром ситуация на белорусско-польской границе изменилась: дальнобойщики рассказывают, что «колейка» перед пунктом пропуска «Козловичи» растянулась километров на десять и практически не двигается.

— Вчера днем я был перед границей — надеялся проскочить, но не получилось: ночью встал на паузу. Утром снова начал продвигаться, но так медленно это еще не проходило никогда. Пройдем ли сегодня — вопрос открытый. По рации сказали, что у кого-то в авто с российскими номерами температура, — рассказал еще один водитель из Беларуси Александр. — Еще плохо — у людей заканчивается еда. Мы же перед границей много запасов не делаем. Хоть бы какую автолавку пригнали сюда!

Парень отметил, что ехать в Европу не боится — «все это паника на пустом месте», однако несколько масок и антисептик с собой в дорогу взял, ведь на фирме этими средствами их не обеспечивают.

— Перед выездом с базы в Минске никаких правил по безопасности нам не рассказывали, например что делать, куда звонить, если станет плохо. Хотя слышал, что в литовских и польских фирмах об этом заботятся.

Кстати, одна их фирм-перевозчиков сообщила, что и рада была бы выдавать водителям антисептик, но «достать» его не могут — дефицит.

«С сотрудниками логистических центров общаемся через маленькие окошечки»

Белорус Андрей, который работает на одну из литовских компаний, слухи своего коллеги из Минска подтвердил.

— Работодатель сообщил водителям, что если почувствуем недомогание, чтобы обращались в больницы, если нужны медикаменты и средства дезинфекции — чтобы покупали, а фирма потом компенсирует расходы.

Сейчас мужчина едет из Испании во французский Кале. Границы между этими странами работают в штатном режиме, без какого-либо контроля. Однако меры безопасности приняли на многих логистических центрах еще на прошлой неделе: выставили жидкость для дезинфекции, выдавали маски. Где-то закрыты офисы и комнаты ожидания для водителей, а общение с сотрудниками-логистами происходит через маленькие окошки. Но состояние здоровья водителей нигде не проверяют.

В целом Андрей оценивает обстановку как «близкую к панике». Например, в выходные он был в испанском городке Фигерас — там работают только продуктовые магазины, но в них пустые полки. Людей на улицах мало, многие носят маски.

— До конца этой недели я должен был вернуться домой. Но пока неясно, каким образом смогу это сделать, а наше руководство взяло паузу. Мне, чтобы закончить свой рейс, нужно отдать машину другому водителю, который, судя по всему, пока не может сюда приехать. Наверное, буду дальше ездить, если будет куда…

Тем не менее Андрей считает, что он еще находится в хороших условиях, так как есть те, кого закрытие границ застало в пути и они застряли между «блокпостами». Они пытаются объехать Польшу морем на пароме Килль — Клайпеда, но и там большие очереди.

«Я не говорил, что был в Италии, а они не спрашивали»

Еще один белорусский дальнобойщик, Дмитрий, только вчера приехал из Евросоюза. Загрузка у него была в Италии, оттуда он поехал в Литву и Беларусь. Мужчина признается: ехать в Италию ему было страшновато, тем более что он опасался, что может привезти коронавирус домой, а там жена-декретница и полуторагодовалая дочка.

— Когда ехал в Евросоюз, все было спокойно, между странами никаких блокпостов. В Италии хоть и эпидемия, но ничего особенного я там не заметил. В месте, где была загрузка, только некоторые в масках, все комнаты были открыты — заходи в любую. Но я ходил в маске.

В городе Пьядена мужчина был три дня, но без необходимости из кабины тягача не выходил: боялся заразиться коронавирусом. Дмитрий заметил, что на итальянских дорогах машин довольно много, но большинство людей в них были в масках.

— Когда ехал обратно, то на границе Италия — Австрия никакого контроля не было. На австрийско-немецкой границе была колейка 3−4 км и полиция производила выборочный контроль, но меня не проверяли.

Не было жесткого контроля и на литовско-белорусской границе. Температуру мужчине не мерили и тест на коронавирус не проводили.

— Я не говорил, что был в Италии, а они (пограничники) не спрашивали, — объясняет водитель.

Дмитрий чувствует себя хорошо и сегодня продолжит рейс — поедет в Россию.

«Грузимся на Италию, потому что от нашей работы зависят жизни людей»

Белорусские перевозчики, которые ездили в Италию, продолжают туда ездить и дальше. Паники среди водителей нет и о случаях, когда водитель отказывается от рейса из-за опасности заразиться коронавирусом, им неизвестно.

— Наши сегодня грузятся на Италию. Как говорится, волков бояться… Да ведь от нашей работы зависят жизни других людей, — говорят перевозчики.

На двухнедельный карантин после поездок в Италию и Китай дальнобойщиков никто не помещает — на это нет возможности.

— На польской границе у водителей, которые были в Италии, берут анализ. На границе с Китаем — нет. Пока анализ делают, водители едут дальше. Если бы тест был плохой, то нам бы сообщили. До сих пор было все хорошо, — сообщили в одной белорусской компании.