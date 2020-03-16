Российский хоккеист купил ящик водки для борьбы с коронавирусом 3 16.03.2020, 16:37

Никита Нестеров

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с розыгрыша Кубка Гагарина.

Хоккеист московского ЦСКА Никита Нестеров рассказал о собственном способе борьбы с распространением коронавируса, передает sport.ria.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире уже заражены более 169 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 6,5 тысячи скончались.

"Я уже купил ящик водки, так что готов к борьбе с коронавирусом. Сейчас я живу как раньше. Я и так дома сижу в свободное время и руки всегда мыл", - приводит слова Нестерова "Матч ТВ".

Ранее финский "Йокерит" объявил, что отказался от участия во втором раунде плей-офф КХЛ, следуя инструкциям правительства Финляндии по борьбе с коронавирусом. В понедельник с розыгрыша Кубка Гагарина также снялся казахстанский "Барыс".