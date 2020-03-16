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Конституционный суд РФ одобрил обнуление сроков Путина

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  • 16.03.2020, 16:46
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Конституционный суд РФ одобрил обнуление сроков Путина
КАРИКАТУРА: СЕРГЕЙ ЕЛКИН / DW

Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет поправок в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Поправки поступили на рассмотрение КС 14 марта, ранее в тот же день их подписал президент РФ. Суд экстренно начал рассматривать документ.

До сих пор КС рассматривал в экстренном режиме только договор об оккупации Крыма. Как писала ВВС, в заседании не участвует судья Константин Арановский, который в особом мнении по другому делу выступал против признания преемственности России в отношении СССР. По официальным данным, он на больничном.

Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Перед вторым чтением законопроекта в Госдуме РФ Путин согласился обнулить президентские сроки, если поправку поддержит Конституционный суд.


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