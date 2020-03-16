закрыть
16 марта 2020, понедельник, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Беларусбанк ввел изменение по взносам по кредитам в отделениях

  • 16.03.2020, 17:36
  • 1,017
Беларусбанк ввел изменение по взносам по кредитам в отделениях

Теперь нужно обязательно сообщать номер кредитного договора.

Беларусбанк ввел новшество по оплате взносов по кредитам в отделениях банка. Теперь нужно обязательно сообщать номер кредитного договора. Об этом сообщается на сайте банка.

«При оплате плательщиком кредита в отделениях банка необходимо предоставлять сведения о номере кредитного договора и фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) кредитополучателя», — отмечают в банке. Раньше достаточно было сообщить ФИО.

Внести очередной взнос по кредиту, не помня номера договора, сейчас можно в тех отделениях банка, в которых есть отделы кредитования. В таком случае специалисты смогут подсказать номер договора.


популярное за неделю

Мнение

Преступное бездействие царька
Преступное бездействие царька Виктор Говоровский
«Молчание приведет к катастрофе»
«Молчание приведет к катастрофе» Михаил Колтович
Он допрыгается
Он допрыгается Ольга Майорова
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды Алесь Круткін