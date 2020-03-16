РФ включила Беларусь в число стран для обязательной самоизоляции 16.03.2020, 17:40

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В РФ введены дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, сообщается на его сайте.

Требования о самоизоляции на 14 дней после возвращения в Россию теперь распространяются на прибывших из США, Великобритании, государств ЕС, Украины, Беларуси и всех государств Европы, не входящих в Евросоюз, а также совместно проживающих с ними лиц.