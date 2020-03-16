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Bloomberg: Курс доллара к российскому рублю может вырасти еще почти на 30%

  • 16.03.2020, 17:50
Bloomberg: Курс доллара к российскому рублю может вырасти еще почти на 30%
Фото: Reuters

Валюты стран с развивающимися рынками оказались под ударом.

Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает Bloomberg, передает РБК.

Расчеты аналитиков агентства показывают, что в наиболее уязвимом положении находятся валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками. Валюты этих стран уже сильно потеряли в цене, однако существует угроза продолжения падения. На курсе же российского рубля негативно сказывается в первую очередь падение мировых цен на нефть.

«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери еще впереди», — отмечает Bloomberg.


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