Первая белоруска с коронавирусом: Я за введение карантина 16.03.2020, 18:00

Татьяна Ефремова

Татьяна Ефремова из Витебска была первой гражданкой Беларуси, у которой нашли новую инфекцию.

Дизайнер из Витебска Татьяна Ефремова узнала о болезни вскоре после возвращения из Италии, где была в командировке, сообщает «Радыё Свабода». Диагноз ей поставили 2 марта. Болезнь продолжалась ровно две недели. Татьяна рассказала, что 15 марта ее уже признали здоровой.

«Тесты моих анализов уже отрицательные, сегодня мне сообщили, что коронавируса у меня уже нет, - сказала Татьяна. - Что будет со мной дальше, как долго пробуду в больнице, пока не знаю. Думаю, мне скажут об этом вскоре. О болезни много рассказать не могу. Подозреваю, что у меня был облегченный вариант. Кашель, заложенный нос, воспаление глаз. Сейчас чувствую себя нормально».

Женщина сравнивает коронавирус с обычной простудой. Однако отмечает, что, несмотря на это, хорошо понимает медиков, которые предупреждают об опасности инфекции.

«Я могу говорить только о ситуации, которая была со мной, - добавляет Татьяна. - У меня был один из первых случаев, и за мной здесь ухаживали. Полагаю, паниковать нельзя ни в коем случае. Но необходимо беречь себя, следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Об этом говорит и пример стран, которые сейчас закрываются на карантин».

После выявления коронавируса у Татьяны врачи обследовали также ее родных. Ни у кого из них заболевание не подтвердилось, однако им пришлось продержаться на карантине.

«После всего этого ты понимаешь, что под угрозой такого неизвестного вируса может находиться твоя семья, большое количество людей из твоего окружения, - говорит женщина. - Конечно, это накладывает свой отпечаток. Слава Богу, моя семья уже дома, результаты их анализов на коронавирус были отрицательные. Я буду принимать меры, делать все, что возможно, чтобы болезнь нас не задела. В учебных заведениях, где учатся дети, еще карантин. Пока я не знаю на 100%, что будет дальше. Но все санитарные требования мы будем выполнять. Легкомыслие здесь не к месту, все должны постараться за себя».

На утро 16 марта в Беларуси уже 36 официальных случаев заболевания коронавирусом. Утром Министерство образования сообщило о намерении ограничить доступ в школы и вузы для учеников и студентов. Речи о введении полного карантина пока нет, однако границы Беларуси уже фактически перекрыты, свободное передвижение через них невозможно.

«Я могу судить из того, что все страны, даже где обнаружено всего несколько случаев коронавируса, идут на введение карантина, - добавляет Татьяна. - Такие меры позволяют сократить количество зараженных и как-то остановить расширение эпидемии. Поэтому я не против таких мер».