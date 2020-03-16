Цены на драгметаллы резко упали 16.03.2020, 18:02

Платина подешевела до минимума с конца 2002 года.

Цена на драгоценные металлы упали в понедельник, при этом платина потеряла более четверти своей стоимости, достигнув минимума за 17 с половиной лет, поскольку инвесторы избавлялись от физических активов после того, как снижение ставки Федрезервом не смогло остановить распродажу, вызванную коронавирусом, передает Reuters.

К 16:40 по Минску спотовая цена на золото упала на 4,9% до $1.452,46 за тройскую унцию.

Платина подешевела на 16,23% до $637,92 за унцию, ранее достигнув самого низкого уровня с октября 2002 года в $558.

Серебро снизилось на 15,21% до $12,44, а палладий - на 16,47% до $1.505,43.

Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики.

“В целом, инвесторы в основном ищут денежные средства. Они обналичивают любые имеющиеся у них активы, даже золото”, - сказал Хусейн Сайед, главный рыночный стратег FXTM.