Окончательное решение пенсионного вопроса 4 Даниил Константинов

16.03.2020, 18:07

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А ведь то, что делают сейчас российские власти - это настоящее государственное преступление.

Нет, я не о конституционном перевороте - к переворотам я давно привык в России, а о преступном бездействии в отношении распространяющейся в России эпидемии. Пока что это только бездействие, но если они и вправду погонят людей на массовое голосование 22 апреля, то это уже будет очевидным преступным ДЕЙСТВИЕМ. Создание условий, максимально благоприятствующий развитию эпидемии.

Представьте себе миллионы стариков, покорно идущих на избирательные участки и заражающихся коронавирусом. Представляете, сколько людей заболеют и сколько из них умрет?! Это же настоящее массовое убийство людей, если вдуматься. А парад 9 мая на фоне эпидемии? Это и вовсе похоже на окончательное решение пенсионного вопроса.

Надеюсь, у российской оппозиции хватит ума не призывать в таких условиях к приходу на избирательные участки. Самый разумный в таких условиях подход (и политический, и эпидемиологический) это бойкот. Не участие в голосовании и не участие в распространении вируса. Согласитесь, интересное и символичное сочетание.

Даниил Константинов, Facebook