В США снова остановили торги на фондовой бирже 9 16.03.2020, 18:19

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На прошлой неделе биржа останавливалась трижды.

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги в понедельник, 16 марта, после открытия в связи с падением ключевых индексов, передает korrespondent.net.

Так, индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20953,16 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 220,55 пункта (8,14%), до 2490,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) до отметки 7392,73.

Торги были приостановлены в автоматическом режиме на 15 минут, после чего возобновились. Это было вызвано падением S&P 500 ниже 7%. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже могут быть вновь приостановлены на 15 минут - в случае падения этого индекса на 13 и более процентов, и до конца дня - в случае его снижения больше, чем на 20%.

Как пишет The Wall Street Journal, такое падение обусловлено решением Федеральной резервной системы снизить ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.

Напомним, на прошлой неделе мировые рынки пережили крупнейший обвал за последние годы из-за падения цен на нефть и опасений по поводу COVID-19. Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги трижды за неделю - впервые с 2008 года.