На двух обувных предприятиях в Витебске ввели карантин 3 16.03.2020, 18:30

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Директор одного из них находится на больничном.

Сегодня стало известно, что на проходных этих двух обувных предприятий, «Белвест» и «Красный октябрь», которые размещаются рядом на проспекте Людникова, появились объявления о введении карантине, пишет news.vitebsk.cc.

Объявление на входе в производственную зону СООО «Белвест» говорит о введении карантина с 12 марта и ограничении входа на территорию предприятия посторонних.

На проходной ОАО «Красный Октябрь» объявление более категоричное, он сообщает о том, что предприятие закрыто на карантин с 14 марта по 3 апреля. За информацией предлагают обращаться на транспортную проходную.

На транспортной проходной журналисту предложили связаться с главным инженером фабрики, исполняющим обязанности директора, так как Павел Мартынов находится на больничном. Однако и.о. директора ограничился заявлением о том, что вся информация изложена в объявлении.

В приемной генерального директора холдинга «Марко» сообщили, что карантин введен только на «Красном октябре», а головное предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Пока удалось получить комментарий только у руководителя «Белвеста» Юрия Суманеева. Он рассказал нашему изданию, что в этом предприятии меры предосторожности начали вводить еще с января и трижды их усиливали. Сейчас предприятие продолжает работать, но посторонним вход на него воспрещен. Также на самой фабрике максимально ограничено перемещение работников, а во время перемещений они обязаны носить маски. Уборка в помещениях проводится три раза в день.

— Мы стараемся сделать все, чтобы избежать инфицирования работников и в тоже время не останавливать производство. Больше всего нас беспокоит ситуация у соседей («Красный октябрь» — ред.) с которыми мы находимся на одной территории. Также мы надеемся, что руководство страны предпримет дополнительные меры по ограничению распространения вируса, — заявил господин Суманеев.