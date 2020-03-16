«Первый анализ был положительным, но контакты проверили не сразу» 16.03.2020, 18:55

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Минчанин назвал и имена, и телефоны, но ни с кем не связались.

В редакцию tut.by обратился 25-летний минчанин, он с пятницы лежит в минской инфекционной больнице. 8 марта он вернулся на машине из Австрии, но проезжал через Швейцарию, Лихтенштейн, Германию, Чехию и Польшу. 13 марта у него до 38 градусов поднялась температура, и его госпитализировали в инфекционку с подозрением на коронавирус.

Собеседник рассказывает, что по возвращении в Беларусь самоизолировался: работал из дома, не посещал массовых и публичных мероприятий, единственное — во вторник, 10 марта, сходил в магазин за продуктами.

— Во вторник у меня поднялась температура до 37 градусов, но чувствовал себя я хорошо, то же самое было и в среду, и в четверг, когда в пятницу температура поднялась до 38 градусов, вызвал скорую и назвал список стран, которые посетил. Медики за мной выехали в медзащите, масках, очках и забрали в минскую инфекционную больницу. Там у меня взяли мазки из носа и горла.

Днем в субботу молодому человеку сказали, что тест показал наличие коронавируса, и из двухместной палаты его перевели в одноместный бокс.

— Еще утром в субботу у меня взяли анализ крови и еще один мазок, из разговора с врачом я понял, что он на наличие гриппа. Когда результаты анализов были готовы, ко мне пришел доктор и сказал, что в крови повышены лейкоциты, мне на всякий случай сделают снимок легких, грипп у меня выявлен не был.

Минчанин отмечает, что чувствует себя хорошо, с момента госпитализации температура тела у него не повышается. По его словам, к работе медиков нет никаких вопросов. Недоумение вызывает другое: в субботу ему позвонили и попросили назвать имена и телефоны людей, с которыми он плотно общался, чтобы с ними связаться, однако им не звонили.

— Я назвал и имена, и телефоны, в том числе среди них был мой пожилой отец, но ни с кем до сих пор не связались. Хотя для объективности стоит отметить, что я знаю другого пациента, у которого положительный результат анализа на коронавирус, и с людьми, с которыми он контактировал, связывались.

Пока материал готовился к публикации, по информации на 15.00 16 марта, с контактами первого круга молодого человека специалисты связались, его отца увезли на анализ.

Как прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, коронавирус у молодого человека на сегодня не подтвержден, людей, с которыми он контактировал, срочно и не обзванивали.

— При исследовании в больнице результат теста у пациента был ложноположительный, однако когда тест передали на диагностику в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии — пришел отрицательный результат. Поэтому пациент и находится в Минской клинической инфекционной больнице, анализ на коронавирус у него возьмут и в третий раз. Так как анализ на наличие COVID-19 не подтвержден, с людьми, с которыми он контактировал, специалисты в срочном порядке и не связывались, — пояснила пресс-секретарь.