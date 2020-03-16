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С подозрением на коронавирус в Гродненской области госпитализированы два дальнобойщика

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  • 16.03.2020, 19:29
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С подозрением на коронавирус в Гродненской области госпитализированы два дальнобойщика

Одного водителя скорая забрала прямо с границы.

Два водителя-дальнобойщика госпитализированы в Гродненской области с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге рассказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, сообщает «Гродзенская праўда».

Одного водителя скорая забрала прямо с границы. Мужчина возвращался из Италии, и у него повысилась температура.

Еще один водитель обратился за медицинской помощью сам. Последние две недели он был в Европе, в том числе посещал Италию, и также имеет признаки респираторной инфекции.

Оба дальнобойщика госпитализированы в инфекционную больницу.

Ранее, напомним, в области был лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.


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