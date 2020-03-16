10 самых мощных гибридных автомобилей в мире 2 16.03.2020, 20:06

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Топ самых мощных гибридов с допуском на дороги общего пользования.

Зачастую гибрид – это скучный, скромный на потребление топлива автомобиль, передвигающийся в черте города преимущественно на электротяге и генерирующий слишком мало поводов для радости. Однако, в последнее время мы видели много примеров тому, как добавление к и без того более чем способному ДВС одного или нескольких электромоторов выводит характеристики машины на небывалую высоту, пишет avtomir.ua.

Поэтому давайте посмотрим на десять самых мощных гибридов с допуском на дороги общего пользования. Среди них вы не найдёте Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, силовой агрегат которого выдаёт 685 сил, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid с его 680 «лошадьми», 608-сильный Polestar 1 и тем более 573-сильную «Хонду» NSX. Просто потому, что все они слабоваты для этой подборки. Кто же остался?

Lamborghini Sian

Это первый серийный гибрид Lamborghini. Построенный на шасси «Авентадора» автомобиль получил 6,5-литровый V12, производящий совместно с интегрированным в коробку передач электромотором 819 сил. До сотни Sian ускоряется менее чем за 2,8 с, а его максималка составляет 350 км/ч.

Porsche 918 Spyder

Представленный на Женевском автосалоне 2013 года 918 Spyder тут же попал в шорт-лист крутейших гиперкаров, где ему составили компанию McLaren P1 и Ferrari LaFerrari. Это был первый гибрид Porsche для обычных дорог, который, кстати, оказался самым слабым в элитной тройке.

Среднемоторная машина из Цуффенхаузена оснащена силовой установкой на основе битурбо V8 объемом 4,6 литра с отдачей 893 силы и максимальным крутящим моментом 1275 Нм. Porsche 918 Spyder разгоняется до сотни за 2,6 с, до 200 км/ч – за 7,2 с и до 300 км/ч – за 19,9 с. Максималка – 345 км/ч.

McLaren P1

Дебютант 2013 года был преемником модели F1, считавшейся когда-то самым быстрым в мире автомобилем. McLaren P1 оснащался дуэтом из электромотора и битурбо V8, совместно производившими 916 «лошадей» и 980 Нм крутящего момента. Максималка ограничена на 350 км/ч. До первой сотни P1 разгоняется за 2,8 с, до второй – за 6,8 с, а до третьей – за 16,5 с.

Ferrari LaFerrari

Преемника прославленного Ferrari Enzo представили широкой публике в 2013 году на мотор-шоу в Женеве. Это был первый автомобиль компании с системой рекуперации кинетической энергии. Силовую установку составляют 6,2-литровый V12 в паре с электромотором. Совместно они выдают 963 силы и 900 Нм крутящего момента. Скромная масса машины (всего 1200 кг) позволяет набирать сотню меньше чем за 3 с, до 200 км/ч разгоняться без малого за 7 с, а до 300 км/ч – за 15 с. Заявленная максимальная скорость гиперкара – 350 км/ч.

Mercedes-AMG One

Хотя этот гиперкар дебютировал еще в 2017-м, он не должен появиться на рынке по крайней мере до 2021 года. Все потому, что Mercedes-AMG One – по факту прикрытый кузовом болид Формулы 1. Для попадания на дороги общего пользования машине необходимо пройти довольно длинный и сложный омологационный квест. Силовая установка, в составе которой работает наддувный 1,6-литровый V6, в совокупности выдаёт 1000 сил.

Ferrari SF90 Stradale

Вдохновленный одноименным болидом Формулы 1 SF90 Stradale стал первым гибридом компании из Маранелло, а также самой мощной и дорогой новой Ferrari в истории. Машина оснащена 4-литровым V8 с двойным наддувом, который совместно с тремя электромоторами генерирует 1000 сил. SF90 Stradale набирает сотню за 2,5 с, две сотни – за 6,7 с, а максимальная скорость гиперкара составляет 340 км/ч.

McLaren Speedtail

Speedtail, новинка 2018 года, – это четвертый автомобиль в линейке McLaren Ultimate Series после Senna, P1 и F1. Силовая установка: 4-литровый V8, в паре с электромотором выдающий 1036 сил. Гиперкар с кузовом из углеродного волокна набирает 300 км/ч за 12,9 с и может разгоняться до 402,3 км/ч.

Aston Martin Valkyrie

Разработанная совместно с F1 Red Bull Racing двухдверка Valkyrie оснащается 6,5-литровым безнаддувным V12, спаренным с электрическим приводом от Rimac. Силовой агрегат, в котором используется формульная система рекуперации кинетической энергии KERS, выдает в совокупности 1160 сил при массе автомобиля около 1000 кг. В «Астоне» говорят, что для разгона до максимальных 320 км/ч «Валькирии» требуется менее 10 с.

Koenigsegg Regera

Блиставшему на подмостках автосалона в Женеве в 2016 году гиперкару Regera предстояло заменить в линейке Koenigsegg модель Agera. Заявленная максимальная мощность силового агрегата в составе 5-литрового V8 Twin Turbo и трёх электромоторов составляет 1500 сил, а пиковый крутящий момент достигает 2500 Нм. Для этой машины даже была разработана оригинальная трансмиссия с гидромуфтой и без каких-либо традиционных многоступенчатых коробок передач. До сотни Regera разгоняется за 2,8 с, а до 300 км/ч – за 10,9 с.

Koenigsegg Gemera

Самым мощным дорожным гиперкакром из когда-либо построенных стала другая модель все той же шведской компании Koenigsegg – Gemera. Она должна была впервые показаться на публике в рамках Женевского автосалона, отменённого из-за коронавируса. Если бы автосмотрины в Швейцарии прошли в штатном режиме, не сомневаемся, что Gemera с посадочной формулой 2+2 и невероятной силовой установкой без сомнения украла бы внимание у многих дебютантов.

В движение Gemera приводится 2-литровой бензиновой битурбо «тройкой», парой электромоторов на задней оси и ещё одним на передней. Совокупная отдача такого агрегата – 1700 сил и 3500 Нм крутящего момента. А до сотни Gemera разгоняется за 1,9 с.