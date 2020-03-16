Саудовская Аравия свернула планы инвестировать в российский ТЭК 4 16.03.2020, 20:10

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Сделка готовилась больше двух лет.

Сделка по продаже Саудовской Аравии доли в российской нефтесервисной компании «Новомет», которая готовилась больше двух лет и была призвана деньгами скрепить нефтяной союз Москвы и Эр-Рияда, развалилась вместе с соглашением ОПЕК+, передает finanz.ru.

Государственная нефтяная корпорация королевства Saudi Aramcо планировала приобрести 20,5% акций «Новомета» за 5 млрд рублей и войти в сделку с консорциуме с Российским фондом прямых инвестиций, который вложил бы еще 2,5 млрд и стал бы владельцем доли в 10,2%.

Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку еще в ноябре. О согласовании обязывающих документов президент РФ Владимир Путин объявил в ходе октябрьского визита в Саудовскую Аравию.

Но переговоры застопорились, и деньги в Россию так и не пришли. «Сделка приостановлена на неопределенный срок из-за изменившейся макроэкономической ситуации», - сообщил ТАСС в понедельник представитель РФПИ.

Сделка, которая могла бы стать одной из крупнейших на российском нефтесервисном рынке, а также первой инвестицией саудовских компаний в российский ТЭК, выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщили «Коммерсанту» источники в отрасли.

Сечин известен как последовательный противник сотрудничества России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере, в том числе по ограничению добычи. «Роснефть» стала единственной из нефтяных компаний, публично приветствовавшей выход России из соглашения ОПЕК+.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев 6 марта заявил, что нефтяной союз с Эр-Риядом, в рамках которого крупнейшие добывающие страны сокращали производство, чтобы не допустить избытка нефти и приподнять цены, была невыгодна России, а с ее развалом нефтяная отрасль получит шанс «монетизировать ресурсную базу».

В ответ Saudi Aramcо объявила о планах на четверть нарастить добычу - с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, а также на 6-8 долларов снизила цены на свою нефть для всех рынков. Максимальные скидки - 10,25 доллара к цене Brent - получили покупатели в Европе.

России было «дано много шансов», но она обманывала партнеров по сделке, недовыполняя свои обязательства, и теперь принято решение проявить жесткость, сообщил близкий к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману саудовский источник CNN.