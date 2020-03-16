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Президент Украины выступил с обращением к нации

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  • 16.03.2020, 20:15
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Президент Украины выступил с обращением к нации

Он призвал остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки и закрыть метро.

16 марта стало известно, что Зеленский провел срочное заседание с участием членов Кабмина и СНБО. Обсуждались экстренные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает gordonua.com.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.


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