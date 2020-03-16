МАРТ проведет расследование в отношении сети дискаунтеров «Светофор» 1 16.03.2020, 20:22

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Поводом стало письмо Ассоциации розничных сетей в МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено определить требования ко всем жестким дискаунтерам. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колтович на встрече в МАРТ с представителями торговой сети «Светофор», пишет БелТА.

Поводом для встречи стало письмо Ассоциации розничных сетей в МАРТ, в котором говорится в том числе о жестких дискаунтерах. Участники ассоциации считают, что не все игроки рынка добросовестны и законопослушны. Например, некоторые магазины низких цен не соблюдают ассортиментный перечень, продают преимущественно товары импортного происхождения, причем низкого качества.

Как пояснил Владимир Колтович, число торговых объектов, которые работают в формате жесткого дискаунтера, только за 2019 год увеличилось на 96 единиц. Это магазины «Светофор», «Доброцен», «Хит экспресс» и «Хит стандарт», FixPrice, «Остров чистоты и вкуса», «Грошык».

— Появление жестких дискаунтеров вызывает дискуссию на рынке. МАРТ мониторит эти объекты в установленном порядке, здесь нет специальных списков, где мониторим, а где нет. Мы смотрим как жесткие дискаунтеры, так и торговые сети. Ни одни, ни другие не выполняют требования по ассортиментным перечням, — отметил министр.

Как показал мониторинг жестких дискаунтеров «Светофор», несоблюдение в этой сети ассортиментных перечней по большинству товарных позиций значительно. Сейчас МАРТ решил провести расследование в отношении ООО «МосПродуктСервис», ООО «ЛенПродуктСервис», ООО «ВитебскПродуктСервис» и ООО «ГомельПродуктСервис» на наличие нарушений антимонопольного законодательства. При этом Владимир Колтович подчеркнул, что ведомство не против работы жестких дискаунтеров.

— Сегодня жесткие дискаунтеры — это механизм, который давит на монополистов, тех, кто занимает доминирующее положение, и заставляет их не задирать цены, это мы прекрасно понимаем. Другой вопрос — мы все должны работать в рамках законодательства, — сказал он. Нужно определить, что является жестким дискаунтером и какие к нему должны быть требования. — Это дискуссионный вопрос, но, на мой взгляд, мы можем сказать об упрощении ассортиментного перечня. При этом у жесткого дискаунтера торговая надбавка не должна превышать, условно говоря, 15% (возможно, 10% или 20%, это будет видно в ходе расследования).

Еще один вопрос — качество товаров в жестких дискаунтерах. К его мониторингу подключатся представители Госстандарта. МАРТ предложил сети «Светофор» придерживаться рекомендаций, которые даны торговым сетям в Беларуси. Среди них — определенные надбавки на социально значимые товары, запрет бонусов и скидок на эти товары, одинаковые подходы при ценообразовании на внутреннем и внешних рынках. Кроме того, МАРТ рекомендует довести долю продовольственных отечественных товаров до 80%.