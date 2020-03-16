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МИД Беларуси: Сожалеем о решении РФ закрыть границы с Беларусью

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  • 16.03.2020, 20:32
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МИД Беларуси: Сожалеем о решении РФ закрыть границы с Беларусью

РФ предупредила Беларусь о закрытии границы еще вчера.

МИД Беларуси сожалеет о решении России закрыть границы. Но официального уведомления от российской стороны о сроках и вариантах передвижения белорусская сторона до сих пор якобы не получила, заявляют в МИД Беларуси, передает tut.by.

— Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, 16 марта Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью для борьбы с распространением коронавируса.

Точная дата закрытия границы пока не сообщается. Несколько источников издания «Коммерсантъ» в госструктурах РФ рассказали, что объявление о практически полном закрытии границ может быть сделано уже в среду, 18 марта.

Между тем, как следует из указа мэра Москвы, прибывшие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней.


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