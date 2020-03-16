Apple запатентовала экран, в который невозможно подсмотреть 1 16.03.2020, 20:27

Патент позволит избавиться от лишних взглядов.

Компании запатентовали ряд технологий, но не все из них стали продуктом. Apple не отстает от своих конкурентов, так что в сети появился новый патент от яблочной корпорации, передает techno.znaj.ua.

Apple, 12 марта, подала новый патент в Бюро по патентам и товарным знакам США под названием “Шифрование дисплея, зависящее от взгляда”. Эта технология будет работать на основе отслеживания взгляда пользователя при использовании таких продуктов Apple, как iPhone, iPad или MacBook. При этом на экране будут отображаться исходные данные только в той области, на которую смотрит пользователь. Принимая во внимание, что другая область экрана будет зашифрованой в форме отображения ложных данных, чтобы сделать содержимое на экране неразборчивым для окружающих. Что более интересно, так это то, что зашифрованные фальшивые данные будут выглядеть так же, как и у оригинального контента, так что зрители не сочтут их подозрительными.

Технологический гигант из Купертино всегда был предвестником конфиденциальности своих продуктов. Это не первый раз, когда мы видим, что кто-то пытается решить эту вечную проблему. Несколько лет назад Android-смартфоны под брендом Blackberry имели функцию “Privacy Shade”, которая полностью скрывала контент на экране, за исключением небольшого подвижного окна, позволяющего пользователю получать доступ к контенту.