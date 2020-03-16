Коронавирус: незаметные герои среди нас 4 Наталья Радина

16.03.2020, 21:46

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Они рискуют своим здоровьем больше других.

Вышла в обезлюдевшей Варшаве ненадолго в магазин (в одноразовых перчатках и маске, пусть и импровизированной).

Людей немного, держатся на расстоянии. Продукты почти все есть (не нашла только огурцы, чеснок и свой любимый кофе). Туалетная бумага в избытке, если кого интересует.

Оплатив счет, я подумала, что герои сегодня не только медики, но и кассиры супермаркетов и аптек, которые каждый день выходят на работу, рискуя здоровьем. А вот их почему-то никто не чествует и не благодарит.

Наталья Радина, Facebook