В Германии зафиксировано рекордное за 10 лет снижение выбросов CO2 1 16.03.2020, 22:00

Берлин стремится в 2020 году снизить эмиссию CO2 на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990-го.

Эмиссия парниковых газов в Германии в 2019 году сократилась больше ожидаемого. Объем выбросов диоксида углерода снизился на 54 млн тонн или 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) в понедельник, 16 марта, передает DW.

Рост торговли эмиссионными сертификатами

По словам министра, это крупнейшее с 2009 года сокращение, которое обусловлено растущей торговлей эмиссионными сертификатами вкупе с закрытием с 2016 года 8 электростанций, работавших на буром угле.

Эксперты Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) считают достижимой поставленную Берлином цель - добиться до конца 2020 года снижения эмиссии парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990-го. В 2019 году этот показатель составил 35,7 процента, отметила Шульце. Однако "нельзя почивать на лаврах", добавила министр, выразив обеспокоенность замедлением в создании мощностей для получения электроэнергии из возобновляемых источников.

Кроме того, Шульце видит необходимость действий в транспортной и строительной сферах. Так, в строительной отрасли уровень выбросов увеличился на 5 млн тонн (4,4 процента), а в транспортной - на один миллион тонн; прежде всего из-за роста числа автомобилей и их массы. Президент UBA Дирк Месснер (Dirk Messner) уже предложил ввести 30-процентную квоту на электромобили в 2025 году и ограничить скорость на автобанах на уровне 120 километров в час, что позволит снизить ежегодную эмиссию на 2,6 млн тонн.