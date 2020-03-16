Игра в день сурка 1 Антон Орехъ

16.03.2020, 22:05

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Антон Орехъ

Смысл этой игры в том, чтобы замазаны в грязи оказались все ее участники.

Вот если бы человек укусил собаку – это была бы новость. А когда собака укусила человека – что же здесь особенного? Вот если бы Конституционный суд не утвердил обнуление, тогда мы бы сейчас бурно обсуждали смелость и принципиальность судей, их приверженность закону и уважение к Конституции. А так – ну что еще сказать? Взывать к совести? Стыдить? Мы понимаем, что при желании судьи найдут в Конституции даже то, чего в ней вовсе нет. Что можно не принимая новый Основной закон, а только внеся в него какие-то поправки, сказать, что жизнь у нас начинается заново, с нуля. Тут как раз годовщина оккупации Крыма, и я вспомнил почти забытую реплику Путина из тех времен. Владимира Владимировича спросили, как же быть с международными договорами, по которым Россия обещала признавать и уважать существующие границы Украины? Ведь мы же подписи ставили, перед всем миром слово давали!

А Путин, не моргнув ни одним своим глазом сказал, что посоветовался с юристами и те ему сказали, что после Майдана, свержения Януковича и всего вот этого, в Украине как бы образовалось другое государство и никаких обязательств у нас, таким образом, как бы и нет. Так что логику с обнулением опробовали не сегодня. Игра в день сурка, когда главный герой может оставаться главным сколько угодно, успешно идет который год. Смысл этой игры в том, чтобы замазаны в грязи и нечистотах оказались все ее участники. Было бы проще и честнее, если бы Путин вышел и сказал, что он здесь самый умный, что без него мы все пропадем, поэтому ради нашего же блага он остается с нами навсегда. Но он поступил иначе. Он заставил превратиться в клоунов сперва четыре сотни депутатов, которые как цирковые зверушки ради кусочка сахара сначала голосовали так, потом эдак по щелчку укротителя, немало не стыдясь позора. Потом то же самое унижение прошли по цепочке Совет Федерации, региональные заксобрания. Все до единого испили укуса из этой чаши. Все до единого показали себя ничтожными, ничего не решающими персонажами, вместо которых можно было просто наклеить на кресла фотографии. В эпоху коронавируса так было бы даже гигиеничнее. А теперь просто пришла очередь Конституционного суда.

И суд показал себя бессмысленным и бесполезным – что от него и требовалось. Осталось только самим гражданам не подкачать и показать, что от них здесь тоже ничего не зависит. Вот и получается, что единственная сила, которая может помешать планам Путина – это коронавирус. И для россиян это диагноз.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»