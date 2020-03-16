Ford разрабатывает пикап по цене Geely 2 16.03.2020, 22:15

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К концу 2021 года на рынок должна выйти модель, которая будет стоить дешевле $20 тысяч.

Как будет называться новый пикап, пока держится в секрете. Возможно, Ford еще не выбрал для него название. Рабочее название - P758.

Речь идет о компактном пикапе стоимостью менее 20.000 долларов. Это примерно на 5000 долларов меньше, чем цена Ford Ranger в базовой комплектации в США. Глава Ford Джим Фарли уверен, что новинка будет отлично продаваться - около 100.000 штук ежегодно, сообщает autonews.ua.

Ford сейчас отказывается от продажи в некоторых странах седанов, акцентируя внимание на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Так, например, в США скоро должны прекратиться продажи Fiesta, Focus и Fusion. Вместо них самыми недорогими "фордовскими" моделями будут кроссовер EcoSport и новый компактный пикап, появление которого ожидается к концу 2021 года.