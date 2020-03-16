Министр окружающей среды Польши заболел коронавирусом 16.03.2020, 23:00

Михал Вось

Об этом польский министр сообщил в Twitter.

Министр окружающей среды Польши Михал Вось сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

«После того, как вчера был обнаружен коронавирус у сотрудника (службы) государственных лесов, с которым я контактировал, я был помещен в карантин и провел исследование. Тест дал положительный результат», - написал Вось.

«Я чувствую себя хорошо. Я благодарю медицинских работников и выражаю солидарность со всеми больными», - добавил министр.

Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.