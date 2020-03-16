Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек 1 16.03.2020, 23:32

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Фото: reuters

В стране более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Еще 349 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии, общее число жертв достигло 2158, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает ria.ru.

"Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше чем вчера, их стало 2749", - заявил Боррелли.

В воскресенье было зафиксировано 369 выздоровлений, в субботу - 527.

"К сожалению, число скончавшихся - 349", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 2158.

Рост жертв накануне составлял 368 случаев, в субботу сообщалось о 175 случаях.

По словам Боррелли, динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тысяч за сутки. Теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 28 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 24,7 тысячи.

"Новых случаев - 2470, это число снижается, хотя нам не поступили данные из Апулии и из автономной провинции Тренто. Но тренд, как вы видите, идет к снижению", - заявил Боррелли.

В Испании за прошлые сутки, 15 марта, количество новых случаев инфицирования коронавирусом выросло практически на 1 тысячу человек, при этом 9 человек умерли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

Согласно новым данным испанских властей, всего на территории страны зафиксировано 8744 случая коронавируса, из них 297 случаев являются смертельными.

При этом, министр здравоохранения Испании Фернандо Симон отметил, что сейчас наблюдается замедление распространения вируса, так как в ночь с субботы на воскресенье было обнаружено 2 тысяч новых заболеваний.