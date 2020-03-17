Белорусский врач: Режим просто копает для себя яму 11 17.03.2020, 8:05

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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Затягивание с карантином приведет к фатальным последствиям.

Минздрав констатирует рост случаев заражения коронавирусом. Но карантин в нашей стране так и не ввели. Сам Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса» и что «для нас не это главное и страшное» и «всех вылечит трактор». Также он отметил, что «ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров».

В то время, как власти европейских стран вводят чрезвычайные меры и жесткие ограничения в связи с быстрым распространением коронавируса, белорусы вынуждены бороться самостоятельно.

Профессиональный врач и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Терешкова прокомментировала сайту Charter97.org возможные сценарии развития пандемия коронавируса и какие последствия она может иметь для Беларуси.

- Могу сказать точно, что вирус будет распространяться и дальше. Это видно по динамике во всех странах. Сильная пандемия будет везде, если не примутся приняты жесткие карантинные меры. Рост количества заболевших будет везде одинаковый, лишь с поправкой на период появление вируса на территории.

К сожалению, потерь не избежать. К сожалению, в нашей стране мы можем и не узнать про реальные цифры. Постоянно идет акцент на то, что информацию лучше закрыть.

Поэтому мы будем умирать от того, от чего нам скажут умирать, а не от того, от чего во всем мире. К этому нужно быть готовым и не воспринимать цифры, которые дает официальная белорусская статистика как правду.

В условия диктатуры можно отрицать коронавирус, но тяжело с ним бороться.

- Многие страы закрыли границы, ввели жесткие ограничения для своих граждан. По сути, люди могут выйти из дома только в магазин и аптеку. Это действенные меры?

- Это очень действенные методы, потому что мы не можем предотвратить заражения всех и каждого, этот вирус достаточно агрессивен, но мы можем «размазать» эпидемию по времени. Все эти меры для того, чтобы одновременно на врачей не свалилась вся больная страна, чтобы люди успевали выздоравливать и освобождать места для тех, кто заболеет потом.

Наверно, почти каждый переболеет этим вирусом, но мы все понимаем, что медицинский ресурс ограничен и чем позже мы заболеем массово, тем лучше. Поэтому это оправданные меры.

Я еще раз прошу всех задуматься. Вы не знаете, кто рядом с нами. Каждый человек может быть оказаться инфицированным и не знать об этом. Поэтому, пожалуйста, ограничьте социальные контакты, по возможности, не участвуйте в мероприятиях, где много людей, не ходите в большие магазины. Сейчас есть возможности каждому построить свою жизнь так, чтобы минимально сталкиваться с другими людьми, хотя бы в то время, когда вы можете это делать. Вестись на призывы, мол, вы все равно ездите в транспорте, значит, можете и в магазин сходить, это глупость. Мы не знаем, в какой момент к нам подойдет больной человек. Я считаю, что такие меры справедливые и нужно в этом направлении действовать, не ждать приказа сверху, а уже сейчас.

- Белорусский Минздрав распространил информацию о том, что нет смысла в карантине, мол, дети не болеют коронавирусом. Что бы вы ответили нашему министерству?

- Дети болеют коронавирусом, просто они переносят его достаточно легко, поэтому родители не обращаются за помощью в поликлиники, особенно, в то время, когда сходить туда — это тоже самое, что сходить в торговый центр. Там масса людей в ограниченном помещении. Дети, как и любые заболевшие, заразны. Считаю, что заявление Минздрава продиктовано политическими мотивами, а не логическими. Дети возвращаются домой, а от них заболевают взрослые. В том числе — их пожилые родственники, о которых как будто заботится Минздрав.

Спокойнее было бы объявлять карантин в школах, когда были бы закрыты торговые центры и кинотеатры, чтобы подростки не искали для себя места потусоваться, где они также подвергаются риску. Но это уже комплексная государственная политика, за которую несет ответственности руководство нашей страны.

Что касается Минздрава, то в начале эпидемии мы точно знаем, что пришло одно постановление, а через несколько часов другое, которое заменяло первое, а еще позже — третье. Такая тактика свидетельствует о панике. Это говорит о том, что нам нужно брать свое здоровье в свои руки.

- Почему наши власти не готовы к тому, чтобы пойти на такой шаг и ввести карантин в стране?

- Авторитарный лидер всегда хочет оставаться победителем. Спасибо Богу, что нашим так называемым «лидерам» не хватает наглости сказать, что они «отменяют коронавирус», но пока количество случаев заражения минимальное, то можно делать вид, что у нас «все хорошо».

В первую очередь, это касается людей, которые живут в регионах, мало пользуются интернетом и не особо знают, что происходит в стране. Если почитать «Фейсбук», то там многие вспоминают, что деревенские жители просто «не в теме». В принципе, не повредило бы государству подумать про то, что вымрут те, кто голосует. Можно избавиться от своего электората просто за месяц. На выборочные участки никто не придет, потому что будет разгар эпидемии и людям будет не до этого. А когда люди не будут участвовать в выборах, то тяжело будет создать хороший вид политической игры, не говоря про то, что смерть каждого нашего родственника и знакомого будет известно широкому кругу людей. Ведь люди постоянно обсуждают тему коронавируса. Режим просто копает для себя яму.

На месте Лукашенко будет разумно сейчас позаботиться о реальных народных массах. Возможно, разыгрывается его любимая карта «пришел и расставил все на свои места». Тогда мы может ожидать введение мер с небольшим опозданием вместе с очередным разгоном чиновников и передвыборочным «переформатированием». Если действительно готовится такое сценарий, то это антинародная политика. Затягивание принятия жестких карантинных мер приведет к плохим последствиям.

- Справляются ли наши больницы уже сейчас?

- С большим напряжением работает сейчас 6-ая больница, которая фактически стала уже инфекционной. Судя по динамике, может так получиться, что все больницы будут переведены в такой режим. Пока рано говорить, но это может произойти в перспективе.

- Есть ли угроза того, что у нас начнется полноценная эпидемия коронавируса?

- Она однозначно начнется, потому что не принимают достаточные карантинные меры. Одна знакомая на днях вернулась из Бразилии. «Белавиа» предложила им заполнить анкеты с контактными данными. Беда в том, что в нашем аэропорту не было кому отдать эти анкеты. То есть люди просто вышли с багажом и пошли. Если это карантин и контроль, то я извиняюсь. Они прилетели из другой страны, где есть коронавирус, но они никому не были интересны. Соответственно, с чем они вышли из самолета, с тем же домой и приехали. Никто не проявил никакой предосторожности по отношению к ним.

- Есть уже какие-то наблюдения, как сами люди относятся к вирусу. Идут ли люди сами проверяться на коронавирус?

- Мы зависли в каком-то пограничном состоянии. В одних странах проверяют всех, чтобы максимально выявить контакты, во вторых — заведомо вводят жесткие карантинные меры, а Беларусь находиться в том «счастливом» варианте, когда ничего не делается.

На что рассчитывает наше Министерство охраны здоровья и власти, мне не очень понятно. У врачей есть список четырех стран, после посещения которых могут проверить людей с высокой температурой на наличие коронавируса. Этот список нужно было вводить месяц назад, а сейчас максимально расширять. Если ты просто хочешь прийти в поликлинику и провериться, то скорее всего тебя ждет разочарование.