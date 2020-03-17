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Банки резко увеличили комиссии для белорусов

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  • 17.03.2020, 8:24
  • 2,096
Банки резко увеличили комиссии для белорусов

Сколько сейчас снимут за проверку остатка по карте?

Белорусские банки пересмотрели комиссии на многие услуги. Стало дороже снимать деньги в банкоматах, платить наличными в кассах, а также просматривать баланс. Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей. Портал tut.by выяснил, какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут.

Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Вот главные особенности:

Большинство комиссии повысили, но есть и случаи, когда узнать, сколько денег на счету, стало дешевле — например, БТА Банк снизил комиссию с 50 копеек до 15.

Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остается БСБ Банк.

Самая большая комиссия — 3 рубля (в Банке БелВЭБ и Приорбанке — действует при просмотре в «чужих» банкоматах).

Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.

Вот какие комиссии за просмотр баланса по личным дебетовым картам действуют сейчас. Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.

Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса)

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров

Комиссия за просмотр баланса в других банках

Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк)

Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN.

2,50 BYN

Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк)

Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN.

3 BYN

Банк Дабрабыт

Бесплатно только в устройствах банка.

Во всех остальных банках — 2,50 BYN

Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN.

По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде.

0,70 BYN

Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN.

1 BYN

Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)

Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN.

В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN.

В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN

Белгазпромбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

3 BYN

Банк ВТБ

Только в устройствах банка без комиссии.

1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.

Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN.

1 BYN

МТБанк

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN.

1,50 BYN

Paritetbank

Только в устройствах банка без комиссии.

1,50 BYN

Приорбанк

В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN.

3 BYN

РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк)

В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии.

2 BYN

Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)

По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN.

По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN.

По картам Visa и MasterCard — 2 BYN

По картам Белкарт — 0.19 BYN

Франсабанк

Только в устройствах банка без комиссии.

На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB

За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB

Цептер Банк

В устройствах банка — 0,30 BYN.

2 BYN

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка без комиссии.

0,70 BYN

Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN.

1,50 BYN

БСБ Банк

Без комиссии.

Без комиссии

БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN.

0,50 BYN

БПС-Сбербанк

Только в устройствах банка без комиссии.

2,50 BYN

В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN

Статусбанк

Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платежных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN.

1,50 BYN

Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса)

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров; комиссия за просмотр баланса в других банках

Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк)

Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN;

2,50 BYN

Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк)

Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN;

3 BYN

Банк Дабрабыт

Бесплатно только в устройствах банка;

во всех остальных банках — 2,50 BYN

Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN. По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде

0,70 BYN

Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN

1 BYN

Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)

Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN;

В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN. В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN

Белгазпромбанк

Только в устройствах банка без комиссии;

3 BYN

Банк ВТБ

Только в устройствах банка без комиссии;

1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб

Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN;

1 BYN

МТБанк

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN;

1,50 BYN

Paritetbank

Только в устройствах банка без комиссии;

1,50 BYN

Приорбанк

В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN;

3 BYN

РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк)

В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии;

2 BYN

Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)

По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN. По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN;

По картам Visa и MasterCard — 2 BYN. По картам Белкарт — 0,19 BYN

Франсабанк

Только в устройствах банка без комиссии;

На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB. За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB

Цептер Банк

В устройствах банка — 0,30 BYN;

2 BYN

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка без комиссии;

0,70 BYN

Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN;

1,50 BYN

БСБ Банк

Без комиссии;

без комиссии

БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN;

0,50 BYN

БПС-Сбербанк

Только в устройствах банка без комиссии;

2,50 BYN. В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN

Статусбанк

Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платёжных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN;

1,50 BYN


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