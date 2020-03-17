Банки резко увеличили комиссии для белорусов 4 17.03.2020, 8:24

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Сколько сейчас снимут за проверку остатка по карте?

Белорусские банки пересмотрели комиссии на многие услуги. Стало дороже снимать деньги в банкоматах, платить наличными в кассах, а также просматривать баланс. Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей. Портал tut.by выяснил, какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут.

Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Вот главные особенности:

Большинство комиссии повысили, но есть и случаи, когда узнать, сколько денег на счету, стало дешевле — например, БТА Банк снизил комиссию с 50 копеек до 15.

Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остается БСБ Банк.

Самая большая комиссия — 3 рубля (в Банке БелВЭБ и Приорбанке — действует при просмотре в «чужих» банкоматах).

Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.

Вот какие комиссии за просмотр баланса по личным дебетовым картам действуют сейчас. Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.

Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса) Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров Комиссия за просмотр баланса в других банках Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк) Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN. 2,50 BYN Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк) Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN. 3 BYN Банк Дабрабыт Бесплатно только в устройствах банка. Во всех остальных банках — 2,50 BYN Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк) В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN. По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде. 0,70 BYN Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк) В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN. 1 BYN Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк) Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN. В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN. В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN Белгазпромбанк Только в устройствах банка без комиссии. 3 BYN Банк ВТБ Только в устройствах банка без комиссии. 1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб. Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС) В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN. 1 BYN МТБанк В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN. 1,50 BYN Paritetbank Только в устройствах банка без комиссии. 1,50 BYN Приорбанк В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN. 3 BYN РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк) В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии. 2 BYN Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк) По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN. По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN. По картам Visa и MasterCard — 2 BYN По картам Белкарт — 0.19 BYN Франсабанк Только в устройствах банка без комиссии. На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB Цептер Банк В устройствах банка — 0,30 BYN. 2 BYN Белорусский народный банк Только в устройствах банка без комиссии. 0,70 BYN Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк) В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN. 1,50 BYN БСБ Банк Без комиссии. Без комиссии БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк) В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN. 0,50 BYN БПС-Сбербанк Только в устройствах банка без комиссии. 2,50 BYN В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN Статусбанк Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платежных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN. 1,50 BYN