Банки резко увеличили комиссии для белорусов

Банки резко увеличили комиссии для белорусов4
- 17.03.2020, 8:24
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Сколько сейчас снимут за проверку остатка по карте?
Белорусские банки пересмотрели комиссии на многие услуги. Стало дороже снимать деньги в банкоматах, платить наличными в кассах, а также просматривать баланс. Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей. Портал tut.by выяснил, какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут.
Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Вот главные особенности:
Большинство комиссии повысили, но есть и случаи, когда узнать, сколько денег на счету, стало дешевле — например, БТА Банк снизил комиссию с 50 копеек до 15.
Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остается БСБ Банк.
Самая большая комиссия — 3 рубля (в Банке БелВЭБ и Приорбанке — действует при просмотре в «чужих» банкоматах).
Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.
Вот какие комиссии за просмотр баланса по личным дебетовым картам действуют сейчас. Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.
Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса)
Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров
Комиссия за просмотр баланса в других банках
Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк)
Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN.
2,50 BYN
Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк)
Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN.
3 BYN
Банк Дабрабыт
Бесплатно только в устройствах банка.
Во всех остальных банках — 2,50 BYN
Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN.
По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде.
0,70 BYN
Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)
В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN.
1 BYN
Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)
Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN.
В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN.
В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN
Белгазпромбанк
Только в устройствах банка без комиссии.
3 BYN
Банк ВТБ
Только в устройствах банка без комиссии.
1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.
Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС)
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN.
1 BYN
МТБанк
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN.
1,50 BYN
Paritetbank
Только в устройствах банка без комиссии.
1,50 BYN
Приорбанк
В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN.
3 BYN
РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк)
В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии.
2 BYN
Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)
По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN.
По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN.
По картам Visa и MasterCard — 2 BYN
По картам Белкарт — 0.19 BYN
Франсабанк
Только в устройствах банка без комиссии.
На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB
За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB
Цептер Банк
В устройствах банка — 0,30 BYN.
2 BYN
Белорусский народный банк
Только в устройствах банка без комиссии.
0,70 BYN
Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)
В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN.
1,50 BYN
БСБ Банк
Без комиссии.
Без комиссии
БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк)
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN.
0,50 BYN
БПС-Сбербанк
Только в устройствах банка без комиссии.
2,50 BYN
В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN
Статусбанк
Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платежных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN.
1,50 BYN
Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса)
Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров; комиссия за просмотр баланса в других банках
Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк)
Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN;
2,50 BYN
Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк)
Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN;
3 BYN
Банк Дабрабыт
Бесплатно только в устройствах банка;
во всех остальных банках — 2,50 BYN
Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN. По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде
0,70 BYN
Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)
В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN
1 BYN
Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)
Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN;
В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN. В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN
Белгазпромбанк
Только в устройствах банка без комиссии;
3 BYN
Банк ВТБ
Только в устройствах банка без комиссии;
1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб
Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС)
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN;
1 BYN
МТБанк
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN;
1,50 BYN
Paritetbank
Только в устройствах банка без комиссии;
1,50 BYN
Приорбанк
В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN;
3 BYN
РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк)
В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии;
2 BYN
Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)
По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN. По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN;
По картам Visa и MasterCard — 2 BYN. По картам Белкарт — 0,19 BYN
Франсабанк
Только в устройствах банка без комиссии;
На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB. За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB
Цептер Банк
В устройствах банка — 0,30 BYN;
2 BYN
Белорусский народный банк
Только в устройствах банка без комиссии;
0,70 BYN
Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)
В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN;
1,50 BYN
БСБ Банк
Без комиссии;
без комиссии
БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк)
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN;
0,50 BYN
БПС-Сбербанк
Только в устройствах банка без комиссии;
2,50 BYN. В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN
Статусбанк
Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платёжных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN;
1,50 BYN