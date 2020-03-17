Режим Лукашенко изолирован 22 17.03.2020, 8:48

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Диктатор подрывает национальную безопасность Беларуси.

Белорусские не хотели проводить чрезвычайные меры против эпидемии, вводить карантин, закрывать границы - получили не самоизоляцию, но изоляцию от большинства соседних с нами стран, пишет в «Фейсбуке» журналист «Новага Часу» Денис Ивашин.

«Даже Россия решила закрыть государственную границу с нашей страной…

След особенно отметить, что для России закрыть границу в одностороннем порядке со своим «ярым» единственным союзником - Беларусью - является беспрецедентным шагом. Чуть ли не впервые за очень долгое время наша страна будет реально изолирована от России.

Вместе с тем надо понимать, что это вызвано рядом факторов внутри нашей страны, которые непосредственно сейчас являются главными угрозами для здоровья и жизни граждан Беларуси. Главные из них:

- отсутствие карантина в учебных заведениях;

- неипользование мер самоизоляции, а также закрытия границ со всеми соседними странами;

- неинформирование о ситуации с распространением # COVID-19 в Беларуси в течение нескольких дней в условиях объявленной мировой пандемии (по состоянию на понедельник, 9:00 - последняя официальная информация пресс-службы министерства Здравоохранения о количестве инфицированных подана в субботу, 14:03);

- отсутствие надлежащего информирования способствует расширению дезинформации, что в свою очередь может вызвать у населения панику, а также полное недоверие к действиям власти;

- отсутствие мер что к подготовке к переводу страны в режим ограничения свободного передвижения (всеобщего карантина).

Все эти меры в условиях значительной угрозы для национальной безопасности Беларуси, которая ежечасно только увеличивается, надо было применить еще вчера.

Стратегической задачей государства сейчас и всегда должно быть сохранение даже одной жизни своего гражданина, а не индифферентное и канцелярские отношение к требованиям своих граждан».