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В Польше коронавирусом заболели уже 177 человек

  • 17.03.2020, 8:54
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В Польше коронавирусом заболели уже 177 человек
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Четверо из них умерли.

«В Польше есть 21 новый случай коронавирусной инфекции, подтвержденный положительным результатом лабораторных исследований», - сообщили в Министерстве здравоохранения страны в понедельник вечером, передает tvn24.pl. Пациенты находятся в стабильном состоянии.

Также сообщается, что в Польше умер четвертый человек с инфекцией. «Он 67-летний мужчина, который с самого начала находился в тяжелом состоянии и имел сопутствующие заболевания», - говорится в коммюнике.

Таким образом, общее количество людей, зараженных коронавирусом в Польше, достигло 177 человек.


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