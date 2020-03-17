В Польше коронавирусом заболели уже 177 человек 17.03.2020, 8:54

1,964

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Четверо из них умерли.

«В Польше есть 21 новый случай коронавирусной инфекции, подтвержденный положительным результатом лабораторных исследований», - сообщили в Министерстве здравоохранения страны в понедельник вечером, передает tvn24.pl. Пациенты находятся в стабильном состоянии.

Также сообщается, что в Польше умер четвертый человек с инфекцией. «Он 67-летний мужчина, который с самого начала находился в тяжелом состоянии и имел сопутствующие заболевания», - говорится в коммюнике.

Таким образом, общее количество людей, зараженных коронавирусом в Польше, достигло 177 человек.