Сияющий город: в Испании раскопали ворота легендарного дворца 10 века 17.03.2020, 9:11

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Иллюстрационное фото

Легендарный город построил первый халиф Кордовы.

Потерянные ворота легендарного исламского дворцового города 10 века Медина Асахара, который был разрушен пожаром в 1010 году, были обнаружены на юге Испании, сообщает nv.ua.

Дворец, чье название означает «сияющий город», был построен как символ власти Абд-аль-Рахманом III, первым халифом Кордовы, примерно в 936−940 годах нашей эры.

Медина Азахара процветала около семидесяти лет, прежде чем берберские мятежники сожгли дворец во время восстания, которое в конечном итоге привело к падению халифата. В последующие столетия руины города были разграблены для строительства других сооружений.

Местность была впервые раскопана в 1910-х годах, но до настоящего времени были обнаружены лишь около 10 процентов массивного комплекса. Исследователи надеются, что открытие ворот добавит им понимания, как работал дворец.

Медина Азахара находится примерно в четырех милях к западу от Кордовы в предгорьях Сьерра-Морены, где она доминировала бы над видами с окружающих равнин.

«Восточные ворота стояли на крыле, которое рухнуло от пожара, разрушившего город. Все рухнуло, и мы нашли остатки плитки, дерева, гвоздей, балок, петель и украшений», — сказал археолог Альберто Канто из Автономного университета Мадрида, который руководил раскопками.

Потерянные ворота, как полагают, являются входом на просторную площадь дворца, размером с два футбольных поля, где собиралась охрана халифа. Считалось, что потерянные ворота были построены в стиле, похожем на двери мечети-собора Кордовы в Андалусии. Скорее всего вход был бы встроен в оштукатуренный портик, украшенный растительными мотивами.

Медина Азахара была смоделирована по образцу старого дворца в Дамаске, и это должно было служить символом связи между халифом и его предками. Медина Азахара является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2018 года, и Организация Объединенных Наций назвала дворец образцом «исчезнувшей теперь западной исламской цивилизации аль-Андалус в расцвете своего величия».