Крах соломенной «империи» 9 Виктор Горбачев

17.03.2020, 9:23

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Карантин? Нет, не слышали.

Да и зачем он нам нужен-то? Это вот другие заблуждаются, а у нас? А у нас этого нет и не может быть. Потому что!

ВОЗ объявляет пандемию в мире. А нашим все равно! Они же «умнее», чем мировая ВОЗ.

Соседние страны вводят карантин, закрывают границы. А у нас? А зачем? У нас ничего нет…

Мы же «умнее», чем в соседних странах система здравоохранения и их руководители. Мы умнее всех соседних лидеров стран. Это они паникуют. У нас такого не может быть. Потому что!

Это запад загнивает и их здравоохранение на нуле и вот-вот рухнет. Это они не могут справиться с этим вирусом. Это у них там не хватает туалетной бумаги и продуктов. Не чета нам! Потому что!

Это там, если народ требует - власть слышит и начинает действовать. А у нас? А у нас хоть сколько петиций и подписей собери о необходимости введения карантина - всем и все равно! И чем больше просим и унижаемся, тем больше отказов и упертости. Потому что!

А ответ на поверхности и все видно и понятно.

Стоит ввести в стране карантин - и вся империя мгновенно рухнет. Соломенная крыша и глиняные ноги подкосятся и все обрушится. Раз - и нет империи. Бумажный домик рухнет на части. Картонная страна - вымысел и ложь. Она держалась 25 лет на словоблудии и популизме. На горлопанстве, лизоблюдстве и подхалимстве прикормленных. Не более.

Минздрав - это лишь часть этой системы лжи. Есть лишь название - все остальное ширма. Все 25 лет трезвонили только о «любви к народу и этому государству». А всего этого и нет.

Вместо развития экономики, образования, медицины, действительно важных социальных отраслей - все деньги попросту про…ли. Именно так, а не иначе. На себя любимых. На никому не нужные дворцы, клюшки, майбахи и самолеты, фазенды и резиденции, конкурсы своей красоты и личные турниры, парады для себя, на прочие развлекухи. Все деньги по личному усмотрению и для себя любимых. А на бумаге для народа.

И вот? И вот в виде коронавируса подул первый ветер и вся эта ширма «государства для народа» начала обваливаться и рушиться.

Нет ничего, что могло бы защитить этот народ! Вымысел и ложь. Этот народ брошен на самотек и личное спасение самих себя собою же.

А те, кто занимается этим словоблудием и популизмом - в бункерах. Под защитой за деньги народа. Введение карантина в стране для них смерти и краху подобно. Карантин - это вскрытие всех нарывов в стране и показ истинного лица этой власти. Они этого и боятся.

Так что, пусть рухнет весь мир - им все равно!

Могу сказать одно. Дальнейшее нахождение этих словоблудов у власти, для страны и народа хуже смерти.

Эта власть себя изжила, сгнила и не для нас.

Карантин - это личное признание для них поражения перед народом страны. Это и есть - крах «империи».

Виктор Горбачев, «Фейсбук»