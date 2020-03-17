КХЛ приостановила сезон на одну неделю 17.03.2020, 10:03

Решение принято из-за пандемии коронавируса.

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщает pressball.by.

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги.

Информация о проведении чемпионата Молодёжной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно, — говорится в заявлении лиги.

Второй раунд должен был стартовать 17 марта. "Йокерит" и "Барыс" уже отказались от участия в плей-офф.