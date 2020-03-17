Так почему они врут нам? 10 17.03.2020, 10:34

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Лукашенковских чиновников уличили во лжи.

Причем, не кто-либо, а их российские коллеги.

Вчера правительство соседней страны ввело ограничения на пересечение границы с Беларусью из-за непринятия Минском достаточных мер для борьбы с распространением коронавируса с территории третьих стран. Именно эта причина названа в пресс-релизе Кабинета министров РФ, пишет телеграмм-канал «Баста».

Отмечается также, что Беларусь заблаговременно предупредили о планируемых мерах во время состоявшегося 15 марта телефонного разговора российского премьера с его белорусским коллегой. Михаил Мишустин указал Сергею Румасу, что решения правительства Российской Федерации «принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер».

«Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», - отмечается в заявлении.

То есть, Румас согласился с утверждением Мишустина. В частности, с тем, что ограничения вводятся «из-за непринятия Минском достаточных мер для борьбы с распространением коронавируса с территории третьих стран», носят «объективный и научно обоснованный характер». Очевидно, что спорить с российским премьером, который владеет информацией о ситуации в Беларуси, сложно. Также очевидно, что белорусские власти знают истинный масштаб пандемии и понимают, что угроза для жизни и здоровья белорусов более, чем реальная.

Так почему они врут нам?