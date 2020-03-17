Биржи по всему миру рухнули после снижения ставки ФРС 17.03.2020, 10:40

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Что происходит с основными индексами?

Зараженные коронавирусом рынки отторгли лечение, прописанное Федеральной резервной системой США, сообщает finanz.ru.

Экстренное снижение процентной ставки до нуля, 1,5 триллиона долларов кредитов репо и запуск «печатного станка» на 700 млрд долларов в виде пятого за 10 лет раунда «количественного смягчения» - только усилили панику на биржах.

Торги в Европе завершились падением на 4-10%, опустившим сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 до минимумов с 2012 года. Цены на нефть упали на 12% - до 29,5 доллара за баррель Brent.

Сессия в США стартовала с 10-процентного обвала S&P, в результате которого в считанные минуты 500 крупнейших компаний подешевели на 2 триллиона долларов. Торги были автоматически остановлены на 15 минут сразу после открытия, в третий раз за шесть сессий, а после возобновления котировки продолжили сошествие в ад.

К 23.38 мск Dow Jones рухнул на 12,93% и обновил минимум за 3 года, S&P 500 потерял 11,98% и оказался на «дне» за 14 месяцев, Nasdaq - на 12,32%.

Второй раз за три дня торгов рынок США побил антирекорд падения с 1987 года. Apple, Amazon и Microsoft вместе потеряли почти 300 млрд долларов капитализации.

Попытка ФРС залить пожар дешевыми деньгами, предпринятая на втором за две недели экстренном заседании, оказалась тщетной. ФРС снизила процентную ставку до нуля, объявила о запуске QE, обнулила норматив резервирования для банков и расширила все возможные программы кредитования - в том числе за пределами США через своп-соглашения с центробанками.

Общий объем ликвидности, который ФРС готова предоставить рынкам, достиг 5,5 трлн долларов, говорит стратег Rabobank Майк Эвери: «Только война или полная катастрофа обычно приводят к уничтожению такого объема капитала».

Но спрос на бесплатные деньги Федрезерва практически отсутствует: в понедельник ФРБ Нью-Йорка предлагал 0,5 трлн долларов кредитов репо, но банки предъявили спрос только на 19,4 млрд.

Инвесторы не готовы рисковать, пока мировая экономика не продемонстрирует хотя бы намеков на восстановление от коронавируса. «Величина шока для экономического роста растет в геометрической прогрессии, и рынки правомерно задаются вопросом о том, что можно ли вылечить Covid-19 с помощью центробанков», - рассуждает стратег Societe Generale Джейсон Доу.

Данные по экономике Китая за февраль показали разгром, которого статистика на видела ни разу в истории: промпроизводство схлопнулось на 13,5%, инвестиции - на 24,5%, розничные продажи - на 20%. Экономика США уже находится в рецессии и останется в ней как минимум второго квартала, прогнозирует стратег Nordea Мортен Лунд.

Спад американского ВВП во втором квартале составит 5%, оценивает Goldman Sachs.

Выход ФРС на арену с гигантскими объемами ликвидности только распугал инвесторов, говорит главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О’Рурк: «ФРС запаниковала, и эта паника передается рынкам. Индекс S&P 500 зафиксировал исторические максимумы меньше месяца назад, а ФРС израсходовала все свои традиционные и нетрадиционные инструменты. Ключевой вывод будет таков, что они действительно израсходовали весь свой арсенал, и это шаг центробанка, который напуган».

«ФРС бросила в игру почти все, что имела, и возникает неизбежный вопрос - если это не сработало, тогда что вообще сработает?» - удивляется Сеема Шах, главный стратег Principal Global Investor.

«Реакция рынков обусловлена тем обстоятельством, что монетарные меры не способны компенсировать убыток (выпадающие доходы) от мер, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. При этом с каждой неделей (если ни с каждым днем) становится понятно все большему кругу инвесторов, что быстрого разрешения ситуации не будет (в данном случае и время, и сохраняющаяся неопределенность играют против экономики)», - пишут аналитики Райффайзенбанка.

Распродажа, охватившая рынки акций, за три недели спалила 19 трлн долларов капитализации - сумму, превышающую ВВП Китая.

Вероятно, чтобы затормозить этот неуправляемый горящий титаник, ФРС придется напрямую выходить на биржи, скупая акции и корпоративные облигации, говорит Лунд. Он напоминает, что для таких действий требуется расширение мандата Федрезерва, которое должен сначала одобрить конгресс.

Надежды на быструю победу над коронавирусом тают с каждым днем. Эпидемия затянется до июля-августа, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Он добавил, что власти рекомендуют американцам не собираться в группы больше 10 человек.