В интернете увидели советскую пластинку The Beatles и очень удивились 1 17.03.2020, 10:49

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Она была незаконна в СССР.

Пользователь Reddit показал иностранцам копию пластинки The Beatles родом из Советского союза, и они пришли в восторг. Правда, заполучить такую же у них не получится, ведь она в единственном экземпляре, а в СССР подобные записи были вне закона, но люди всё равно их делали — на старых рентгеновских снимках, пишет medialeaks.ru.

Пользователь портала Reddit под ником Whyforyoulookmeonso 15 марта опубликовал фотографию, пожалуй, самой необычной пластинки из своей коллекции. Достаточно было бы просто того, что она создана в СССР и на ней записана композиция Paperback Writer группы The Beatles, но, помимо этого, пластинка сделана из необычного для западных поклонников винила материала — рентгеновской плёнки.

Западная музыка была труднодоступна в Советском Союзе из-за государственной цензуры в течение большей части 1950-ых и 60-ых. Спекулянты разработали метод записи музыки на рентгеновской плёнке.

Реддитор считает эту «пиратскую» запись самой странной из всех, что у него есть. Качество звучания этой пластинки, по словам Whyforyoulookmeonso, оставляет желать лучшего.

«Качество звука довольно низкое, но я думаю, когда государство запрещает вам слушать «Битлз», вы пользуетесь тем, что можете достать.»

Подобные пластинки появились на территории СССР в конце 1940-х годов как реакция населения на государственную цензуру и запрет зарубежной музыки. Изначально в кустарных условиях на рентгеновских снимках записывали джаз, позже — рок-н-ролл и другие популярные за границей жанры. Отсюда и пошли названия таких грампластинок — «Джаз на костях», «записи на рёбрах», «рёбра», или «кости».

Считается, что изобретателем метода записи звука на рентгеновскую плёнку стал житель Ленинграда Руслан Богословский, который вместе со своим другом, поэтом Борисом Тайгиным, открыл подпольную студию звукозаписи «Золотая собака» в 1947 году (их аппарат был не единственным, но одним из первых).

За основу своего изобретения Богословский взял метод записи звука на полумягкие грампластинки. Старые рентгеновские снимки создатели «Золотой собаки» брали в городских поликлиниках — медработники с радостью избавлялись от ненужного «мусора».

На рентгеновские снимки записывали любую запрещённую в СССР музыку или же записи исполнителей, чьи пластинки стоили дорого. Благодаря «рёбрам» любой студент за рубль-полтора мог послушать и рок-н-ролл, и буги-вуги, и бардовские, эмигрантские или цыганские песни. На одну «кость» влезала композиция длиной не более трёх с половиной минут, и качество записи часто было отвратительным — музыку заглушали шумы. Но люди всё равно покупали такие пластинки — так они могли хотя бы иметь представление о «другой» музыке.

Создатели «Золотой собаки» зарабатывали производством и продажей «костей» более трёх лет, пока в Ленинграде не начались аресты причастных к нелегальной звукозаписи (её называли спекуляцией). Богословского осудили на три года, а его товарища Тайгина — на пять. Аппаратуру конфисковали и уничтожили, правда, когда в начале 50-ых приятели вышли на свободу, они по чертежам восстановили машину и вновь начали незаконную предпринимательскую деятельность.

Через четыре года Богословского снова задержали. Он провёл три года в трудовом лагере, и за это время придумал способ изготовления твёрдых пластинок в домашних условиях, так что, выйдя на свободу, наладил производство дешёвых, но более качественных пластинок, за что в третий раз загремел под арест.

Казалось, все попытки властей искоренить «музыку на костях» были тщетными, но она всё же исчезла, и уничтожил её технический прогресс — с появлением катушечных магнитофонов ближе к 70-ым «пиратские» записи стало делать намного проще, да и пластинки уже считались устаревшими.

О существовании «записей на костях» в той или иной мере слышали многие на территории СНГ, а вот для иностранцев увидеть музыку, записанную поверх снимков костей незнакомца, стало по-настоящему удивительным опытом.