Зеленский предложил кандидатуру нового генерального прокурора Украины
- 17.03.2020, 10:51
На данный момент она является и.о. директора Госбюро расследований.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить действующую и.о. директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.
Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде Украины, сообщает censor.net.
"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение Ирины Валентиновны Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины", - сказал Зеленский, добавив, что Венедиктова не нуждается в особом представлении.
Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии Зеленского "Слуга народа". Перед президентскими выборами 2019 года Зеленский представлял Венедиктову в составе своей команды.
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 5 марта выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, тем самым отправив его в отставку. Сейчас обязанности генерального прокурора исполняет Виктор Чумак.