Зеленский предложил кандидатуру нового генерального прокурора Украины 17.03.2020, 10:51

Ирина Венедиктова

На данный момент она является и.о. директора Госбюро расследований.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить действующую и.о. директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде Украины, сообщает censor.net.

"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение Ирины Валентиновны Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины", - сказал Зеленский, добавив, что Венедиктова не нуждается в особом представлении.

Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии Зеленского "Слуга народа". Перед президентскими выборами 2019 года Зеленский представлял Венедиктову в составе своей команды.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 5 марта выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, тем самым отправив его в отставку. Сейчас обязанности генерального прокурора исполняет Виктор Чумак.